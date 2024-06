Mercato : Le PSG accélère pour son prochain transfert !

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG va recruter en attaque cet été, mais pas seulement. Le club de la capitale souhaite construire une équipe compétitive et cohérente et il aura donc besoin de renforts sur chaque ligne. Pour ce qui est de sa défense centrale, Luis Campos pense notamment au joueur du Feyenoord Rotterdam, Lutsharel Geertruida. Le conseiller football parisien serait même déjà en négociations avancées avec le Néerlandais.

Le PSG a déjà commencé à s’activer pour son mercato. Dernièrement, le club de la capitale a annoncé le recrutement de Matvey Safonov. Ce dernier est un gardien de but, qui appartenait au FK Krasnodar et qui s’est engagé contre un chèque d’environ 20M€. Il viendra apporter un peu plus de concurrence à Gianluigi Donnarumma.

Tabsoba et Geertruida sont dans le viseur du PSG

Après avoir bouclé l’arrivée d’un gardien de but, le PSG pourrait bien remonter d’un cran et se concentrer sur le recrutement d’un renfort en défense centrale. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos mène actuellement une belle bataille contre le Real Madrid, pour essayer de faire venir Leny Yoro. Mais si ce dossier venait à être un échec, le conseiller football parisien a déjà réfléchi à deux autres pistes, comme l’a expliqué le journaliste Fabrizio Romano pour CaughtOffside . « Edmond Tapsoba figure sur la liste des cibles du PSG pour cet été, aux côtés de joueurs comme Lutsharel Geertruida de Feyenoord. »

Mercato - PSG : Le prochain club de Xavi Simons vend la mèche ? https://t.co/9q4pwSURjk pic.twitter.com/GBD900osyM — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Les négociations sont avancées avec Geertruida