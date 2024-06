Mercato : Le PSG prépare un double transfert à 40M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait se montrer très actif. Et alors que la succession de Kylian Mbappé occupe l'esprit des décideurs parisiens, le chantier de la défense s'annonce également crucial à Paris. Alors que la piste menant à Leny Yoro prend du plomb dans l'aile face à l'intérêt du Real Madrid, le club de la capitale pourrait se rabattre sur Lutsharel Geertruida et Dean Huijsen, dont les transferts avoisineraient 40M€ au total.

Bien que la succession de Kylian Mbappé soit le principale enjeu du mercato du PSG, d'autres secteurs de jeu seront renforcés cet été. C'est notamment le cas de la défense. Dans cette optique, Leny Yoro est la priorité de Luis Campos. Mais ce dossier est très compliqué compte tenu de la concurrence des clubs anglais, et surtout du Real Madrid qui aurait la préférence du défenseur du LOSC. Quoi qu'il en soit, le suspens ne devrait plus durer très longtemps puisque, comme révélé par le10sport.com, Leny Yoro va très prochainement annoncer sa décision.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Geertruida et Huijsen pour oublier Yoro ?

Conscient qu'il sera compliqué de recruter Leny Yoro, dont le transfert pourrait avoisiner les 50M€, le PSG envisage donc de réinvestir cette somme sur d'autres joueurs. Selon les informations de L'EQUIPE , les décideurs parisiens apprécient notamment grandement le profil de Dean Huijsen, l'international espoirs espagnol sous contrat jusqu'en 2028 avec la Juventus. Du haut de ses 19 ans, le défenseur central, qui possède également la nationalité néerlandaise, sort d'un prêt de six mois très réussi à l'AS Roma. Son transfert pourrait avoisiner les 20M€. Dans le même temps, le PSG travaille aussi sur la piste menant à Lutsharel Geertruida (23 ans), qui évolue au Feyenoord. Le montant de la transaction pourrait là aussi approcher les 20M€.

