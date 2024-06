Mbappé - Real Madrid : La malédiction continue pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le comité de direction du PSG s’est incliné à plusieurs reprises devant le Real Madrid ces dernières années. Le dernier exemple en date est Kylian Mbappé et Leny Yoro penserait en faire de même en privilégiant la Casa Blanca. Joshua Kimmich a des vues sur le Real Madrid d’après la presse allemande. La malédiction se poursuit pour le PSG.

Joshua Kimmich est l’un des dossiers les plus chauds du PSG en cette année 2024. Et pour cause, dès cet hiver et alors que le Bayern Munich semblait avoir des vues sur Nordi Mukiele, le comité directeur du Paris Saint-Germain a pensé à inclure Joshua Kimmich dans la transaction sans pour autant qu’elle puisse voir le jour. Contractuellement lié au géant bavarois jusqu’en juin 2025, le milieu défensif allemand qui est un latéral droit de formation n’est pas en passe de donner son accord pour une prolongation de contrat.

Le PSG largué pour Joshua Kimmich ?

Et en coulisses, les clubs intéressés semblent être légion. Que ce soit Arsenal ou encore Manchester City seraient sur les rangs pour Joshua Kimmich. De quoi contrecarrer les plans du PSG alors que la presse allemande a récemment fait savoir que le joueur du Bayern Munich prendrait en considération cinq options pour son avenir, mais nullement le Paris Saint-Germain. Et il se peut que Kimmich suive les traces de Kylian Mbappé et éventuellement de Leny Yoro.

Comme Mbappé et Yoro, Kimmich choisit le Real Madrid plutôt que le PSG ?