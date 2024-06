Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier dans l’hexagone et le PSG a déjà bouclé la signature de Matvey Safonov. A présent, Luis Campos travaille d’arrache-pied afin que Leny Yoro accepte de venir au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid va cependant rafler la mise puisque le défenseur de 18 ans a décidé d’après la presse ibérique.

Le PSG et le Real Madrid semblent se rendre coup pour coup dans le feuilleton Leny Yoro (18 ans). Le défenseur central du LOSC est sur le départ. D’ailleurs, les dirigeants lillois auraient à cœur de recevoir un chèque de 60M€ pour laisser filer l’international espoir français. Il semble qu’un duel final entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid soit à l’ordre du jour comme le10sport.com vous l’a révélé le mardi 25 juin.

Luis Campos fait son maximum pour que Leny Yoro vienne au PSG

En outre, le10sport.com vous a affirmé ces dernières heures que ce n’est plus qu’une question de jours avant que Leny Yoro arrête définitivement son choix concernant son club pour la saison prochaine. Selon nos informations exclusives, Luis Campos ne laisse pas une seconde de répit au Real Madrid tant le conseiller football du PSG fait un pressing constant dans ce dossier afin qu’il tourne en la faveur du Paris Saint-Germain. Pour autant, l’avantage semble clairement être du côté du Real Madrid.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Leny Yoro a enfin choisi !