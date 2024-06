PSG : Encore une révolution dans le projet du Qatar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le projet a régulièrement été relancé avec plusieurs changements majeurs dans la hiérarchie des gardiens. Et cela pourrait de nouveau être le cas cet été avec le recrutement de l'international russe Matvey Safonov, qui affiche d'ores et déjà sa volonté de déloger Gianluigi Donnarumma de son statut de titulaire.

Le PSG a bouclé son premier renfort de l'été en ayant fair venir le gardien Matvey Safonov (25 ans) en provenance de Krasnodar, pour 20M€. Un profil encore relativement méconnu en France, et pourtant, l'international russe (14 sélections) promet d'ores et déjà de venir bouleverser la hiérarchie avec Gianluigi Donnarumma. Dans un entretien accordé mardi au média russe Nobel , Safonov a fait une annonce claire à ce sujet et menace sportivement le portier italien du PSG.

« Je vais me battre avec Donnarumma »

« Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un remplaçant. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un… Je vais me battre avec lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j’ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j’étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J’ai toujours été le numéro un jusqu’à présent. Je ne peux pas être remplaçant. (…) Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu’ils n’ont pas encore prévu de me mettre numéro un tout de suite. Mais j’y crois », indique clairement la nouvelle recrue du PSG.

Nouveau bouleversement chez les gardiens ?

Il faut dire que depuis le début de l'ère QSI au PSG, la hiérarchie des gardiens a déjà été bouleversée à plusieurs reprises. Dès la première du Qatar à la tête du club, en 2011, Salvatore Sirigu avait profité de la blessure longue durée de Nicolas Douchez pour lui prendre la place de titulaire qui lui était promise. Quatre ans plus tard, le PSG avait décidé de miser sur Kevin Trapp, et le gardien allemand avait réussi à s'imposer en numéro un et à pousser Sirigu sur le banc de touche. Un statut qu'il ne conservera que peu de temps puisqu'en 2016, une alternance est mise en place au PSG entre Trapp et Areola, tout juste revenu de prêt. Une alternance qui se poursuivra ensuite avec Gianluigi Buffon, et la direction a ensuite réussi à frapper un grand coup en recrutant Keylor Navas en provenance du Real Madrid à l'été 2019. Le Costaricien est resté numéro un pendant deux saisons avant de voir débarquer un certain Gianluigi Donnarumma. Les deux hommes ont été en concurrence pendant un an, avant que l'Italien ne prenne définitivement le dessus. Reste désormais à savoir si la hiérarchie sera encore bouleversée par Safonov pour la suite du projet QSI.