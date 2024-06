Mercato : L’OM a perdu «un joueur de qualité» !

Axel Cornic

Plus grosse recrue de l’histoire de l’Olympique de Marseille, Vitinha n’aura finalement pas fait long feu et après un prêt en janvier dernier, il a définitivement quitté le club. L’attaquant portugais a en effet été transféré au Genoa, où l’on semble être plutôt satisfaits d’avoir bouclé cette opération, d’une valeur totale autour des 20M€.

Certains n’y croyaient plus. Prêté avec une option d’achat fixée à 25M€, Vitinha semblait destiné à retrouver l’OM cet été. Pourtant, un accord a finalement été trouvé avec le club transalpin, avec Alberto Gilardino qui a toujours poussé pour le garder. Ainsi, les Marseillais ont réussi à récupérer une indemnité de 16M€, avec plusieurs bonus qui devraient faire monter le prix total autour des 20M€.

OM : Un indice est lâché pour les prochains transferts à Marseille https://t.co/wbYAozinbH pic.twitter.com/lo7BB9a9lN — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

« Pour nous, c'est un investissement important, nous avons toujours pensé que c’était un bon joueur »

Et si à l’OM on est contents d’avoir bouclé cette opération, du côté du Genoa on semble l’être encore plus ! « Pour nous, c'est un investissement important, nous avons toujours pensé que c’était un bon joueur. C'était une négociation importante pour nous qui nous permet d'avoir un joueur de qualité. Nous avons parié sur lui et nous sommes heureux » a expliqué le CEO du club Andres Blazquez, au micro de Telenord .

« Il était sincère et à partir de ce moment-là, nous avons travaillé avec l'OM »