Mercato : Rencontre de la dernière chance pour le PSG ?

Grande priorité de Luis Enrique pour oublier le départ de Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia semble s’éloigner du Paris Saint-Germain. Antonio Conte comme le président Aurelio De Laurentiis ont assuré que l’ailier géorgien ne quittera pas le Napoli cet été et ce dossier pourrait bien s’être définitivement refermé ce jeudi, en Allemagne.

Le Napoli n’est pas vraiment une boutique facile. Le président Aurelio De Laurentiis a souvent montré être un négociateur des plus tenaces et le PSG l’a expérimenté notamment l’été dernier avec Victor Osimhen, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Le PSG stoppé... deux fois

Pas de quoi effrayer toutefois les Parisiens, qui sont repartis à la charge cet été, avec Khvicha Kvaratskhelia. Considéré comme l’un des plus grands talents de Serie A, l’ailier de 23 ans aurait séduit Luis Enrique, mais aucune tentative ne semble avoir marché pour le moment. La presse italienne assure en effet que le PSG aurait formulé une première offre de 60M€, puis une seconde de 100M€, toutes refusées par le Napoli.

« Avec Kvara, il n'y a pas de problème, nous avons un contrat »

Le dernier rebondissement de ce feuilleton est survenu ce mercredi, lors de la présentation d’Antonio Conte à Naples. « Avec Kvara, il n'y a pas de problème, nous avons un contrat. Nous lui ferons une proposition pour changer son contrat. Je n'ai pas de problème pour lui » a expliqué Aurelio De Laurentiis, avant d’attaquer son homologue du PSG. « Dans ce club il y a aussi le président de l'ECA... (référence claire et directe à Nasser Al-Khelaifi). Mais aujourd'hui, du haut de mes 75 ans, je ne me demande plus qui est correct ou incorrect ».

