Mercato - PSG : Un gros transfert déjà acté ?

La rédaction

Le mercato du PSG commence à prendre forme. Outre le départ de Kylian Mbappé officialisé à l’issue de la saison, les pensionnaires du Parc des Princes ont accueilli dans leurs rangs Matvey Safonov. Si dans le sens des arrivées, les Franciliens sont annoncés sur tous les fronts, plusieurs joueurs quitteront la capitale au cours des prochaines semaines. Et Manuel Ugarte devrait être candidat.

Si le PSG fait régulièrement la une des gazettes et se retrouve au centre de nombreuses rumeurs de transferts, les rouges et bleus profiteront aussi du mercato estival pour se débarrasser des indésirables. Parmi les éléments peu utilisés par Luis Enrique, figure Manuel Ugarte. Et le joueur de 23 ans commencerait à s’impatienter vis-à-vis de sa situation.

Manuel Ugarte mécontent ?

À en croire Diego Muñoz, journaliste pour ESPN Uruguay , Manuel Ugarte ne se satisferait pas de sa situation au PSG. Depuis le mois de décembre, le milieu de terrain occupe régulièrement le banc de touche et a largement perdu sa place de titulaire acquise en début d’exercice.

Un gros flop pour le PSG

Si Manuel Ugarte partait cet été, l’Uruguayen aura été un sacré flop pour le PSG. Recruté contre 60M€ au Sporting Portugal il y’a un an, le milieu de terrain a rapidement été mis de côté par Luis Enrique et n’a pas eu l’opportunité d’exprimer ses pleines capacités. Reste à voir si, en cas de vente, les Franciliens parviendront à ne pas perdre d’argent.