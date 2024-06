Mercato - OM : Le transfert de l’été va tomber à l’eau ?

Arnaud De Kanel

Après avoir fait signer Pierre-Emerick Aubameyang l'été dernier, l'OM vise encore un gros coup cet été en attaque. Les dirigeants auraient en effet coché le nom de Mason Greenwood pour renforcer un secteur offensif bien trop dépendant des performances du Gabonais. Mais le transfert du joueur de Manchester United serait mal embarqué.

L'OM va être coaché par Roberto De Zerbi la saison prochaine et les dirigeants revoient donc leurs ambitions à la hausse. Pour satisfaire l'entraineur italien, le club phocéen veut améliorer l'effectif et vise très haut, notamment dans le secteur offensif.

OM - De Zerbi : La presse italienne dévoile son salaire ! https://t.co/PzwYCMhGks pic.twitter.com/Cw3X5imGm4 — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Un transfert XXL en attaque ?

Lors de la saison écoulée, l'OM était bien trop dépendant de Pierre-Emerick Aubameyang qui, fort heureusement, répondait souvent présent pour sauver l'équipe. Les dirigeants ont pris conscience de la faiblesse du secteur offensif et comptent remédier à cela. La presse anglaise a révélé un intérêt pour Mason Greenwood. L'attaquant de Manchester United pourrait faire l'objet d'une offre de 40M€, ce qui serait forcément le transfert de l'été du côté de l'OM. Admirateur de Roberto De Zerbi, l'attaquant anglais donnerait sa préférence aux Olympiens selon AS mais le dossier est compliqué.

Le dossier Greenwood prend du plomb dans l'aile