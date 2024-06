Mercato : Transfert à 40M€ à l’OM, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Valorisé 40M€, Mason Greenwood aurait été approché à l'OM. Le joueur anglais, surtout connu pour ses soucis extra-sportifs, est parvenu à se relancer sous le maillot de Getafe cette saison et pourrait se rendre en Ligue 1 pour confirmer sa bonne forme. Cette opération suscite l'incompréhension auprès du journaliste Thibaud Vézirian.

Voilà un transfert qui pourrait faire parler ! Accusé de viol et de violence par son ex-femme par le passé, Mason Greenwood figurerait dans le viseur de l'OM selon les informations de The Athletic . Le contact est noué et les discussions seraient positives.

Greenwood va dire oui à l'OM

Valorisé 40M€, Greenwood, prêté la saison dernière à Getafe par Manchester United, serait tenté par le défi marseillais, même si l'OM n'est pas parvenu à se qualifier pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Sur Twitch, Thibaud Vézirian a donné son avis sur cette opération.

« C’est bizarre ».