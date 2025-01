Succession de Mbappé : Ibrahimovic veut plomber le PSG !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque, le PSG aurait coché le nom de Marcus Rashford. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec l'AC Milan sur ce dossier. D'ailleurs, Zlatan Ibrahimovic - conseiller chez les Rossoneri - a lâché ses vérités sur la piste Marcus Rashford.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG librement et gratuitement l'été dernier. En effet, la star de 26 ans a signé au Real Madrid, le club de ses rêves.

L'AC Milan en pince pour Rashford

Pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Désiré Doué lors du dernier mercato estival. Malgré l'arrivée de l'ancien pensionnaire du Stade Rennais, le club de la capitale envisagerait l'idée de recruter Marcus Rashford en 2025. Toutefois, l'écurie rouge et bleu serait en concurrence avec l'AC Milan pour le recrutement du numéro 10 de Manchester United.

«Il n'y a pas besoin de le convaincre»

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan serait également sur les traces de Marcus Rashford, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec Manchester United. Avant la réception de Cagliari ce samedi à San Siro (1-1), Zlatan Ibrahimovic a lâché ses vérités sur ce dossier. « Marcus Rashford ? J'ai joué avec lui quand il était jeune et il était déjà très fort. Aujourd'hui, c'est un homme plus mature. Il a fait de grandes choses à Manchester United. Il peut jouer à gauche, à droite et dans l'axe : il fait la différence dans toutes les positions. Si j'ai essayé de le convaincre de signer à l'AC Milan ? Pour le moment, non. On verra si on lui parlera. Mais il n'y a pas besoin de le convaincre. C'est un joueur de Manchester United, mais Milan est l'un des clubs les plus importants au monde. Tout le monde veut y jouer », a confié l'actuel conseiller des Rossoneri dans des propos rapportés par le média transalpin. Reste à savoir s'il réussira à battre la concurrence du PSG, son ancien club, pour le transfert de Marcus Rashford.