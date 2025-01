Real Madrid : Problème avec Vinicius Jr, transfert à venir ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé et moins en vue en décembre dernier, Vinicius Jr n'a pas commencé l'année 2025 de la meilleure des manières. En effet le Brésilien a répondu aux provocations du gardien du FC Valence Dimitrievski en se rendant coupable d'un mauvais geste qui a mené à son exclusion du terrain. Si ses qualités footballistiques ne sont pas remises en question, c'est surtout son attitude jugée parfois trop provocatrice qui interroge ces dernières années. Le Real Madrid n'est pas dérangé tant qu'il arrive à se rendre efficace, un domaine où il n'a pas réussi à s'illustrer ces derniers temps.

Régulièrement repris pour son comportement qui dépasse parfois les limites, Vinicius Jr a écopé de deux matches de suspension en Liga après son expulsion face à Valence le 3 janvier dernier. Présent pour aider à poursuivre le parcours du Real Madrid en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne, il n'a toutefois pas été très en vue lors de ces grands rendez-vous, notamment face au FC Barcelone. Alors que des rumeurs de transfert en Arabie saoudite traînent toujours, le Real Madrid, qui le soutient toujours, attend une réaction de sa part.

Vinicius Jr doit se reprendre

Vinicius Jr fait débat dans les médias et suscite énormément de réactions différentes à son encontre. Marca dit que le bruit extérieur que génère Vinicius n'effraie pas du tout Real Madrid, qui ne cesse de renouveler son soutien. Les dirigeants sont séduits par le profil du Brésilien qu'ils trouvent dynamique avec du caractère, ce qui se traduit souvent par de multiples tentatives sur le terrain en attaque. Sauf que ses dernières sorties n'ont pas été des plus convaincantes, à l'image de la nouvelle claque reçue contre le FC Barcelone. Il pourrait donc y avoir des tensions s'il continue comme ça.

Vinicius séduit par un nouveau projet ?

Vinicius Jr devra répondre présent dans les prochaines semaines, lui qui n'était pas de la partie face à Las Palmas ce dimanche et qui ne le sera pas non plus la semaine prochaine contre Valladolid. Le Brésilien, dont le contrat expire en 2027, ne manque pas de prétendants, surtout du côté de l'Arabie saoudite.