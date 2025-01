Scandale à l'OM, De Zerbi n'y comprend rien !

Arnaud De Kanel

Remonté après l'arbitrage, Pablo Longoria a crié au scandale à l'issue de la rencontre entre l'OM et le RC Strasbourg. Plus globalement, la colère a envahi le club phocéen à l'image des sorties de Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli ou encore Luis Henrique. De son côté, Roberto De Zerbi a fait part de son incompréhension la plus totale vis-à-vis de l'arbitrage français.

Lassé par les décisions arbitrales semaines après semaines, Pablo Longoria a fait part de son désarroi à l'issue de la rencontre opposant l'OM au RC Strasbourg. « Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. (...) Ce sont trop de décisions. Je ne viens pas me victimiser mais on arrive à un moment où on ne peut pas accepter ça et je ne l'accepte pas. Chaque week-end, c'est la même chose. Je suis le président, j'ai des ambitions, toute l'équipe est frustrée, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique ? Parce que chaque week-end, c'est la même chose », a déploré le président de l'OM. Son entraineur est tout aussi désemparé.

«Je vois des choses que je ne comprends pas»

« Je n'ai rien à dire de plus que mon président. Je peux juste dire que je vois des choses depuis mon arrivée en France que je ne comprends pas toujours. Pas seulement pour nous, mais aussi dans d'autres matchs de Ligue 1, parce que je suis tout le championnat », a constaté Roberto De Zerbi en conférence de presse.

«Je respecte tout le monde, mais voilà»

« Moi, je l'ai déjà dit, je suis étranger. J'arrive ici comme Italien en France. Je respecte tout le monde, mais voilà, je vois des choses, beaucoup de choses que je ne comprends pas forcément, alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas français, mais moi, la seule chose qui m'importe ici, c'est que je suis venu ici uniquement pour l'OM, puisque je considère le club comme le plus important en France, comme je l'ai toujours fait depuis mon enfance. Et après, je pense que c'est à vous de juger, de tirer vos conclusions, les médias sont là aussi pour parfois prendre position, avoir un avis très clair et juger. Donc je pense que c'est aussi à vous de le faire », a ajouté Roberto De Zerbi. Le message est clair.