PSG Une dette à payer à cause de la Ligue des Champions ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a signé un chèque d'environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. Durant les négociations, le club de la capitale s'est accordé avec les Bretons pour payer 20M€ de bonus supplémentaires à certaines conditions, et notamment en cas de sacre en Ligue des Champions.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a dépensé environ 50M€ pour recruter le crack de 19 ans l'été dernier.

Mercato : Il annonce son départ du PSG

➡️ https://t.co/tmZfuWzBBA pic.twitter.com/fA1nkxBULs — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

PSG : Un transfert à 70M€ pour Doué ?

Selon les informations de Ouest-France, Désiré Doué pourrait finalement couter plus cher de 50M€ au PSG. En effet, l'écurie rouge et bleu auraient négocié environ 20M€ de bonus sous conditions avec le Stade Rennais.

Le transfert de Doué lié à la Ligue des Champions ?

A en croire Ouest-France, le PSG et le Stade Rennais sont tombés d'accord pour finaliser le transfert de Désiré Doué, et ce, pour une somme proche de de 50M€, plus 20M€ de bonus supplémentaires. Des bonus en fonction du temps de jeu, des performances individuelles, collectives et des trophées. Par exemple, le PSG devra signer un nouveau chèque au Stade Rennais en cas de sacre en Ligue des Champions. Reste à savoir si les hommes de Luis Enrique seront sacrés en C1 dans un avenir proche.