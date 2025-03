Neymar - Messi : C'est la banqueroute au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, Neymar et Lionel Messi ont tous les deux quitté le PSG. S'il a eu un regain sur le plan sportif, le club de la capitale est en perte sur le plan financier. En effet, les revenus liés aux ventes de maillots et au merchandising ont fortement baissés ces dernières années.

Lors de l'été 2017, le PSG a fait sauter la clause libératoire à 222M€ de Neymar. Quatre années plus tard, le club de la capitale a chipé une autre superstar au FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi a signé librement et gratuitement au PSG.

PSG : Messi et Neymar sont partis en 2023

Après avoir joué six saisons au PSG, dont deux avec Lionel Messi, Neymar a migré vers l'Arabie Saoudite. En effet, la vedette brésilienne a été vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€ lors de l'été 2023. Durant de la même fenêtre de transferts, la Pulga a rejoint l'Inter Miami pour 0€. Son contrat avec le PSG ayant pris fin le 30 juin de cette année-là.

Les maillots du PSG se vendent beaucoup moins

Depuis que Neymar et Lionel Messi sont partis, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est rajeuni sur le plan sportif. De plus, le club parisien a construit un groupe solide sans superstar. Toutefois, le PSG a essuyé des pertes sur le plan financier. D'après le rapport annuel de l'UEFA sur l'année 2024, les revenus liés aux ventes de maillots et au merchandising ont connu la plus forte baisse parmi les autres clubs européens. En effet, le chiffre est passé de 117M€ en 2019 à 81M€.