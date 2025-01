Osimhen - PSG : C'est décidé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Khvicha Kvaratskhelia, un autre membre du Napoli pourrait débarquer au PSG l'été prochain. Déjà annoncé l'été dernier dans le viseur de Luis Campos, Victor Osimhen pourrait devenir une piste concrète dans les prochains mois. Correspondant pour le quotidien L'Equipe en Italie, Valentin Pauluzzi a donné son avis sur ce dossier.

Le recrutement parisien est déjà terminé. Après la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devrait rester plutôt calme et renoncer à l’arrivée d’un défenseur central selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le PSG voit plus loin et a déjà les yeux rivés sur le prochain mercato estival.

Le PSG va relancer la piste Osimhen ?

Chargé du recrutement, Luis Campos travaillerait sur l’arrivée d’un attaquant selon les informations de la presse italienne. Prêté par le Napoli à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, Victor Osimhen est l’un des noms évoqués pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Surprenant, car l’international nigérien aurait déjà été proposé au technicien espagnol l’été dernier, qui n’avait pas donné suite.

Enorme coup de froid dans ce dossier

Selon Valentin Pauluzzi, la finalité pourrait être la même en 2025. Osimhen pourrait bien se diriger vers la Premier League selon le journaliste de L’Equipe. « Pour cet été, je ne pense pas que le PSG se concentrera véritablement sur Osimhen, car ils ont déjà plusieurs attaquants et finiront par miser sur eux » a-t-il lâché à Radio Marte.