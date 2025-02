Transferts : Le RC Lens prépare un deal à l’étranger !

La rédaction

Le mercato d’hiver ferme bientôt et le RC Lens n’a pas fini d’enregistrer des départs. Après Brice Samba et Abdukodir Khusanov, les Lensois devraient se séparer de Kevin Danso. Pisté par de nombreux clubs comme Rennes et Wolverhampton, ce sont bien ces derniers qui seraient en pole position pour s’attacher ses services.

Lens continue de se faire dépouiller pendant ce mercato hivernal. Après les départs de plusieurs cadres, notamment Abdukodir Khusanov et Brice Samba, les Sang et Or devraient également perdre Kevin Danso (26 ans). Le défenseur autrichien serait dans les petits papiers du Stade Rennais. Récemment nommé à la tête des Rouge et Noir, Habib Beye peut déjà compter sur Lilian Brassier au poste de défenseur central.

Les Wolves en tête

Si Rennes reste dans la course pour s’attacher les services du défenseur lensois, les Anglais de Wolverhampton tiendraient la corde dans ce dossier. Le club entraîné par Vítor Pereira pourrait voir débarquer Danso sous la forme d’un prêt sec, d’après les informations de Foot Mercato.

La Juve abandonne la piste Danso

Les Wolves devraient profiter du retrait de la Juventus sur ce dossier. Sky Italia explique que la Vieille Dame aurait été refroidie par les exigences du RC Lens et se serait donc retirée des négociations. Quoi qu’il en soit, le RC Lens devrait bien se séparer de l’international autrichien.