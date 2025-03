Salah au PSG, l'annonce qui va faire transpirer Barcola !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la défaite du PSG face à Liverpool mercredi en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Jérôme Rothen a apprécié le match réalisé par Khvicha Kvaratskhelia. L’ancien parisien a en revanche été déçu par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, évoquant notamment l’occasion ratée de ce dernier en première période, estimant qu’à sa place, Mohamed Salah aurait très certainement donné l’avantage à Paris.

Le PSG a subi une défaite cruelle mercredi soir lors de la réception de Liverpool (1-0). Malgré ses nombreuses occasions et ses 27 tirs contre 2 du côté des Reds, les Parisiens se sont tout de même inclinés. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a pointé le manque d’efficacité des attaquants du PSG, même s’il a apprécié le match réalisé par Khvicha Kvaratskhelia.

« Il y a forcément sur ce genre de match un point d’interrogation »

« Sur le match, Kvaratskhelia, c’est celui qui est le plus proche de marquer. Et surtout, il marque un but hors-jeu pour un petit talon et il fait le geste juste. Ce joueur-là t’a montré avec trois situations intéressantes que lui pouvait faire basculer. Il faut des grands joueurs. Aujourd’hui, Kvaratskhelia a tout pour le devenir. Les autres, il y a forcément sur ce genre de match un point d’interrogation, mais j’espère qu’ils peuvent le corriger », a déclaré Jérôme Rothen.

« Si c'est un grand joueur, il y a but. Mets Salah en face »

« Dembélé a été surprenant dans son efficacité depuis le début de l’année, mais sur les grands matchs qui comptent, il a fait preuve d'inefficacité. Barcola, il y a encore des choses à changer. J’aime son attitude, sa progression, sa vitesse, il dégage de la classe. Par contre, dans la surface, il manque vraiment de lucidité et de clairvoyance. La frappe du gauche qu’il a quand ça rebondit deux fois sur le gardien, si c’est un grand joueur, il y a but », a ajouté Jérôme Rothen, qui estime que si d’autres grands attaquants et notamment Mohamed Salah avaient été à la place de Bradley Barcola, cela aurait très certainement fait but : « Mets Salah en face, mets Raphinha, Lewandowski, Kane, Léo Messi et Neymar à l’époque, Vinicius Jr qui a fait gagner le Real Madrid. Ces joueurs-là, la vérité c’est qu’ils ne ratent pas ce genre d’occasion. »