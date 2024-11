Cyclisme : « La plus grande course que j’aie réalisée », la confession de Pogacar

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé à un sponsor du Team UAE, MyWhoosh, relayé par cyclingnews.com, Tadej Pogacar est revenu sur les moments qui l’ont particulièrement marqué lors de cette saison 2024 exceptionnelle. Et le champion slovène en a notamment coché un, comme le plus grand moment de sa vie de coureur cycliste.

Sa saison terminée, Tadej Pogacar peut légitimement profiter de ses vacances, lui qui a remporté toutes les courses auxquelles il a participé en 2024, à l’exception de Milan San Remo (3ème) et du Grand-Prix de Québec (7ème). A l’occasion d’un entretien pour un sponsor relayé par le site cyclingnews.com, le champion slovène a accepté de jeter un regard sur sa saison 2024 complètement dingue, pointant notamment sa victoire aux championnats du monde au terme d’un raid exceptionnel de 100 kilomètres en solitaire, au cours duquel il a résisté à une chasse acharnée de toutes les grandes équipes lancées à ses trousses.

« Je commençais à voir un peu flou… »

Par moments en proie en doute au cours ce raide de dingue, Tadej Pogacar a confié avoir été réellement au bout dans les derniers kilomètres de la course : « A un moment, j’ai demandé à l’équipe combien il restait de tours, si c’était un ou deux ? Et j’espérais vraiment qu’il dirait juste un, et ce fût un soulagement. J’ai commencé un peu à voir flou (sic), mais je savais que j’avais encore une bonne avance au sommet de la dernière longue cote de la course, donc je pouvais le faire. Il y avait toujours une possibilité qu’ils me rattrapent, mais une fois que je suis arrivé à 10 kilomètres de l’arrivée, je suis devenu plus relaxe, mais je n’ai pas été sûr de gagner avant le dernier kilomètre ».

« Toute la saison a été folle »

Conscient d’avoir réalisé ce jour-là un exploit de folie, Tadej Pogacar gardera probablement un grand souvenir de cette épopée, qu’il considère déjà comme l’un des plus grands exploits de sa carrière, surtout qu’il l’a mené vers le maillot de champion du monde : « C’était l’une des plus grandes courses que j’ai réalisée. C’était juste incroyable. Toute la saison a été folle ».