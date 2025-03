Promotion inattendue au PSG, il en redemande !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool mercredi soir. Les Parisiens ont bien préparé la rencontre face aux Reds puisqu’ils se sont imposé quatre buts à un. Pour l’occasion, Warren-Zaïre Emery avait hérité du brassard de capitaine à seulement 19 ans et le jeune milieu de terrain semble avoir apprécié l’expérience.

Après la défaite amère face à Liverpool mercredi soir sur le score d’un but à zéro, le PSG se devait de relever la tête face au Stade Rennais en championnat et ainsi préparer du mieux possible la rencontre retour face aux Reds. Une mission réussie pour les coéquipiers de Bradley Barcola qui se sont imposés quatre buts à un grâce à une réalisation de l’ancien Lyonnais, un but de Gonçalo Ramos et un doublé de l’inévitable Ousmane Dembélé.

Un joueur du PSG retourne chez son ex !

Zaïre-Emery était capitaine

Face au Stade Rennais, Luis Enrique avait décidé de faire souffler plusieurs cadres. L’entraîneur du PSG avait donc dû innover en donnant le brassard de capitaine à Warren Zaïre-Emery alors que ce dernier vient seulement de fêter ses 19 ans. Une promotion expresse pour le Français qui espère avoir cet honneur encore de nombreuses fois, comme il l’a affirmé à beIN SPORTS. « Porter le brassard au PSG, c'est un honneur, surtout à 19 ans. J'espère l'avoir souvent ! Je prends du plaisir avec mes partenaires. On a un collectif large, on a de bons joueurs qui sont capables de faire la différence quand ils rentrent, on va tous dans la même direction. On veut garder notre série d'invincibilité en Ligue 1 et faire le nécessaire en Ligue des champions. On va tout faire pour aller gagner à Liverpool, on est prêts pour ça. »

Mamadou Sakho, plus jeune capitaine de l’histoire du PSG

Warren Zaïre-Emery a donc porté le brassard du PSG pour la première fois relativement tôt, mais pas autant que Mamadou Sakho. Le défenseur est encore aujourd’hui le plus jeune capitaine de l’histoire du club de la capitale, puisqu’il avait hérité de cet honneur alors qu’il n’avait que 17 ans et 8 mois lors d’un match face à Valenciennes en 2007.