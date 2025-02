Erreur fatale, une star du PSG a évité le pire !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a perdu énormément de crédit après son erreur fatale commise en Ligue des champions face au Bayern Munich le 26 novembre dernier. Depuis, le portier russe s'est rattrapé, notamment en Coupe de France. Mais pas assez pour représenter une menace pour son coéquipier italien.

Le recrutement de Matvey Safonov l’été dernier répondait à la nécessité d’apporter une concurrence à Gianluigi Donnarumma. Une menace qui s’était faite plus pesante après les déclarations du portier russe. « Luis Campos ? Il ne m’a jamais dit que j’étais n°2. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un n°2, les choses ne vont pas être faciles pour le n°1 » avait confié l’ancien gardien du Krasnodar après sa signature au PSG. Le 26 novembre dernier, à l’occasion d’une rencontre de Ligue des champions face au Bayern Munich, Safonov obtenait enfin l’occasion de montrer ses qualités et d’envoyer un message à la concurrence. Mais une erreur d’appréciation lui a coûté sa place sur la durée.

Luis Enrique réinvente le PSG ! Découvrez comment le club parie sur l'avenir plutôt que sur les stars 🌟.

➡️ https://t.co/aIEc7PbxvQ pic.twitter.com/6IZyhUruOG — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Une erreur qui coûte cher

« Bien sûr, le gros point négatif est l’erreur de Matvey lors du match de Ligue des champions contre le Bayern. Les fans n'ont pas compris pourquoi cela s'est produit, et cela a bouleversé beaucoup d'entre eux. Ce match aurait pu être décisif pour Safonov – sans cette erreur, peut-être que Safonov serait aujourd'hui le numéro un du PSG » a noté José Barroso, journaliste pour le quotidien L’Equipe.

« Luis Enrique est très imprévisible »

Certes, Safonov a eu l’occasion de se racheter, notamment en Coupe de France. Mais le mal est fait pour le portier russe, qui va devoir terminer la saison dans l’ombre d’un Gianluigi Donnarumma en pleine forme. A moins que Luis Enrique ne réserve une nouvelle surprise. « Un autre moment clé fut le match de Coupe de France, lorsque Safonov arrêta deux penaltys. Cela aurait pu affecter son temps de jeu, mais cela ne s’est pas produit. Nous ne savons donc pas ce que Luis Enrique fera ensuite. Il est très imprévisible » a confié Barroso à RB Sport.