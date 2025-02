Coup de pied, règlement de comptes… Clash dans le vestiaire du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zlatan Ibrahimovic, figure emblématique du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, a laissé une empreinte indélébile par son talent mais aussi son caractère explosif dont certains joueurs ont parfois été la cible. Christophe Jallet, ancien capitaine du club de la capitale, a raconté une anecdote concernant un échange musclé avec l’attaquant suédois.

Figure marquante du PSG au début de l’ère qatarie, Zlatan Ibrahimovic reste très apprécié des supporters parisiens et des anciens joueurs du club, malgré un caractère explosif. Le Suédois est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, ce qui a parfois pu faire des étincelles au sein du PSG, notamment avec Christophe Jallet.

Le PSG a des surprises en réserve cet hiver ! Et Gonçalo Ramos pourrait bien être la prochaine grosse annonce… 🔄

➡️ https://t.co/snhKlGbZe9 pic.twitter.com/Kzypj7FmjV — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 1, 2025

« Je lui dis "Je ne suis pas ton gamin, tu peux me dire gentiment les choses" »

« Qui m’a marché dessus ? L’exemple pour moi, c’est Ibra. Une ou deux fois, je lui fais une passe à 30 centimètres car lui c’est dans les pieds, et plutôt que de tendre la jambe, il préfère m’engueuler. Une fois, deux fois, et à la troisième je vais le voir à la fin de l’entraînement ou à la fin du match et je lui dis "Je ne suis pas ton gamin, tu peux me dire gentiment les choses et aussi tendre la jambe, ça peut t’arriver aussi de faire des efforts". Et je suis toujours vivant », raconte l’ancien capitaine du PSG dans l’émission Détective Mathoux sur Canal+.

« Tous les matins, il me faisait un high kick au-dessus de la tête »

« Tous les matins, il me faisait un high kick au-dessus de la tête, poursuit Christophe Jallet. J’étais assis à côté de lui dans le vestiaire, donc s’il était arrivé avant moi, toujours il me mettait un coup de pied retourné au-dessus de la tête, je me suis dit qu’un jour, j'allais me la prendre. » Un tempérament qui n’a visiblement pas donné une mauvaise image du Suédois au consultant de Canal+, qui n’avait pas tari d’éloges à son égard à l’annonce de sa retraite en 2020. « Même s'il a un caractère bien trempé, c'est un immense champion, confiait Jallet dans l’Équipe. Qu'il soit bon ou pas, il essaye toujours de tirer les autres vers le haut même si ce n'est parfois pas de la bonne façon. On n'a pas tous les mêmes qualités, et il en avait beaucoup plus que nous, c'est certain, mais il a réussi à en faire progresser plus d'un dans notre équipe, à nous faire gagner des titres. Il a ce côté chambreur, un peu bad boy, mais il est parti de loin lui aussi pour réaliser des choses exceptionnelles dans sa carrière ».