Mercato : Il choisit l’OM pour réaliser un «rêve de gosse» !

Amine Gouiri, transféré à l'OM pour 22 M€ cet hiver, nourrit de grandes ambitions avec son nouveau club : jouer la Ligue des champions. Dans une interview à Maritima, l’international algérien a expliqué que ce rêve de gosse est désormais à portée de main. Avec dix matchs cruciaux pour se qualifier, Gouiri compte tout donner pour atteindre cet objectif.

Amine Gouiri a quitté Rennes cet hiver pour rejoindre l’OM contre 22 M€ (bonus compris). Après un passage à Lyon (son club formateur) puis à Nice, l’international algérien arrive à l’OM avec des ambitions claires : jouer la Ligue des champions avec le club phocéen.

«Un rêve de gosse»

Dans une interview accordée à Maritima, Amine Gouiri révèle que jouer en Ligue des champions fait partie de ses rêves : «La Ligue des champions, c’est un rêve de gosse. Surtout avec le nouveau format, on peut affronter de belles équipes. Quand on voit le parcours de Lille, ça donne envie de rêver. La Ligue des champions au Vélodrome, ça peut être la folie ! C’est l’objectif ultime, on va se battre jusqu’à la fin pour l’atteindre.»

La course à la LDC

Il reste 10 matchs à l’OM pour se qualifier en Ligue des champions, et rien n’est acquis pour les Olympiens, qui n’ont que 3 points d’avance sur l’OGC Nice. Amine Gouiri tentera de conforter cette avance ce samedi soir lors du match de l’OM face à Lens.