130M€ : Le PSG fait un coup de génie sur le mercato ?

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a lâché 130M€ pour les transferts de João Neves et de Désiré Doué. Deux joueurs au fort potentiel, qui font désormais partie intégrante du onze de Luis Enrique. Surtout, avec ces deux phénomènes, Paris a largement amélioré son entrejeu, secteur défaillant des Rouge et Bleu pendant plusieurs années.

L’été dernier, le PSG a une nouvelle fois misé sur la jeunesse. En plus de Matvey Safonov et Willian Pacho, le club de la capitale a décidé de recruter João Neves et Désiré Doué. Le premier a été recruté contre 70M€ en provenance de Benfica, le second contre 60M€ en provenance du Stade Rennais (bonus compris). Deux éléments très prometteurs, qui font actuellement partie des joueurs sur lesquels compte le plus Luis Enrique.

João Neves et Désiré Doué : Le futur du PSG ?

Si le Portugais s’est imposé dès le premier match de la saison au sein de l’entrejeu de Luis Enrique, Désiré Doué lui, a eu besoin d’une période d’adaptation. Mais après des débuts timides, le numéro 14 du PSG a affirmé tout son potentiel, et surfe actuellement sur une très belle dynamique. Avec ces deux transferts, Paris peut désormais compter sur un milieu de terrain très compétent, et ce sur de nombreuses années, alors que l’entrejeu parisien a souvent été pointé du doigt au cours des dernières années. Auprès de RMC Sport, l’entourage de Désiré Doué s’est d’ailleurs emballé pour ce duo avec João Neves.

« On n’est pas surpris de ce qu’il fait sur le terrain. C’est le futur très grand de l’équipe de France. On fait attention au moindre détail. Maintenant on dit ‘tranquille’. Dans un ou deux ans, il n'est pas impossible qu'il devienne le dépositaire du jeu avec João Neves. Mais en attendant il ne faut pas se presser. Il y a une hiérarchie. C’est sa première saison, cela a été très clair dans sa tête. C’est une saison d’adaptation. Il n’y a pas le feu au lac », assurent ainsi des proches du jeune Français du PSG.