PSG - OM : Un grand nom prêt à signer !

Au cours d'un long entretien accordé à France Football, Xavi n'a fermé aucune porte pour son avenir. L'ancien coach du FC Barcelone souhaite affronter de nouveaux défis, pourquoi pas en France. L'ancien champion du monde espagnol a révélé avoir observé les matches de plusieurs équipes comme le PSG mais aussi l'OM, pourtant cantonné à la Ligue 1.

Remercié par le FC Barcelone en juin dernier, Xavi n’a pas tiré un trait sur sa carrière d’entraîneur. Loin des terrains, l’ancien milieu de terrain observe, prend des notes et guette la moindre opportunité. Passé aussi par le Qatar, il ne se ferme aucune porte.

Xavi annonce la couleur pour son avenir

« Je n’ai rien de prédéterminé, je suis ouvert. Pourquoi ne pas entraîner une autre équipe de la Liga ? Je recherche un projet passionnant, j'ai l'ambition de gagner des trophées. C'est l'objectif principal. J'écouterai les différentes offres. J’aime regarder les équipes jouer au ballon d’une manière ou d’une autre. Des entraîneurs comme Pep Guardiola (Manchester City), Arne Slot (Liverpool), le Bayern Munich de Vincent Kompany, mais aussi les championnats du Qatar, d'Arabie Saoudite, du Portugal... Je veux que mes joueurs s'amusent, jouent un football attrayant pour les fans et remportent des titres. Je veux gagner la Ligue des champions, l'Euro, la Coupe du monde... » a confié Xavi au cours d’un long entretien accordé à France Football.

La Ligue 1 dans son viseur

Xavi n’a pas non plus écarté une arrivée en Ligue 1. Depuis le début de la saison, le technicien catalan a regardé plusieurs matches de Ligue des champions. L’occasion d’observer le PSG de son compatriote Luis Enrique. Plus surprenant, il a évoqué un intérêt pour l’OM de Roberto de Zerbi. « Cette saison, j'ai surtout vu des clubs français disputer la Ligue des champions (Paris-SG, Brest, Monaco et Lille) et aussi l'Olympique de Marseille. Il est difficile de rivaliser avec le PSG, qui a un projet magnifique et une équipe extraordinaire... » a déclaré Xavi.