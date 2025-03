Messi : «On ne s’est pas parlé», clash révélé avec un joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Leandro Paredes et Lionel Messi entretiennent, aujourd'hui, une relation solide, ce ne fût pas toujours le cas. Le milieu de terrain argentin a révélé que son compatriote avait refusé de lui adresser la parole durant plusieurs mois en raison d'une remarque lâchée durant un match de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone.

Leandro Paredes et Lionel Messi ont partagé les mêmes couleurs, en club avec le PSG, mais aussi en sélection. Les deux joueurs ont régulièrement évolué ensemble, ce qui a permis de bâtir un lien solide. Mais comme dans toutes les relations, il peut y avoir des hauts et des bas. Et en 2021, la bonne entente avait volé en éclat.

Paredes raconte sa brouille avec Messi

« On ne s'est pas parlé pendant environ trois mois. Je jouais au PSG et lui au Barça. On jouait un match de Ligue des Champions et à ce moment-là, bien sûr, il n'y avait personne dans les tribunes. C'était la pandémie et on entendait tout. On avait marqué, on menait 2-1, j'ai dit quelque chose à mes coéquipiers et il m'a entendu… Je lui ai envoyé un message le lendemain, puis 15 jours plus tard… Je lui ai dit : "ce n'était pas contre vous, ce n'était pas pour vous offenser". Mais il n'a pas répondu » a confié Paredes au cours d’un entretien à Infobae.

« Nous avons une relation incroyable »

Mais selon le milieu de terrain, la situation est vite rentrée dans l’ordre avec Messi. « Il est resté trois mois sans répondre. Je crois que le match était en février et il y avait un rassemblement en sélection en mars. Les matchs de mars avaient été annulés. Donc on s'est revu pour les matchs de juin avant la Copa América. On ne s'était pas parlé pendant trois mois. Je me disais : "maintenant, je vais voir comment il réagit." Mais non, c'est un phénomène. On est arrivé le même jour. Je suis arrivé un peu tôt et il est apparu dans ma chambre. Je me brossais les dents. Il était très tôt, il m'a jeté de l'eau dessus et il m'a dit : "pourquoi tu te lèves aussi tôt ?" Nous avons une relation incroyable » a lâché l’ancien joueur du PSG.