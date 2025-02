Mercato - PSG : Transfert surprise en Ligue 1 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Matvey Safonov, un autre joueur russe pourrait-il débarquer au PSG ? La question a été posée à José Barroso, journaliste pour le quotidien sportif L'Equipe et proche du club parisien. En Ligue 1, le seul qui pourrait se vêtir du maillot bleu et rouge est Aleksandr Golovin (AS Monaco). Mais un transfert ne serait pas à l'ordre du jour.

Présent à l’AS Monaco depuis 2018, Aleksandr Golovin est certainement le joueur russe le plus talentueux de Ligue 1. Il faut dire que les membres de la Sbornaïa sont rares en France avec seulement trois représentants. Golovin partage la vedette avec Matvey Safonov (PSG) et Daler Kuzaiev (Le Havre). Mais pour José Barroso, un plafond de verre sépare Golovin du gotha européen.

Luis Enrique réinvente le PSG ! Découvrez comment le club parie sur l'avenir plutôt que sur les stars 🌟.

➡️ https://t.co/aIEc7PbxvQ pic.twitter.com/6IZyhUruOG — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

La Russie s'intéresse à Golovin

« Golovin est un très bon joueur, il est apprécié ici. On ne peut pas le qualifier de super joueur de haut niveau, mais il fait certainement partie des 25 meilleurs joueurs de Ligue 1, à mon avis. Il a fait un bon début de carrière en France, mais il avait besoin de stabilité. Nous savons maintenant que Golovin est capable de jouer régulièrement à un haut niveau. De plus, Alexandre peut être utile dans différents postes. En général, les gens ici ont une bonne opinion de lui et ses qualités sont appréciées. Golovin est performant dans les grands matchs et il est bien sûr l'un des joueurs clés de Monaco en ce moment » a confié le journaliste de L’Equipe.

« Tout est possible, mais... »

Si l’on se réfère aux propos du journaliste, il est difficile d’imaginer une arrivée de Golovin au PSG. D’autant que l’AS Monaco n’aurait pas l’intention de le vendre dans un avenir proche. « Tout est possible, mais je ne sais pas s’il y a de l’intérêt. En général, je n’ai pas entendu de rumeurs de transfert concernant Golovin. Mais je pense qu'il est trop important pour Monaco et qu'ils n'envisagent pas de le vendre, surtout à une équipe française » a confié Barroso à RB Sport.