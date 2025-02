Une «figure historique» s’annonce à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM multiplie les transferts ces derniers mois et n'offre que très peu de seconde chance à ses nouvelles recrues à l'image d'Elye Wahi et de Lilian Brassier, transférés six mois après leurs arrivées. A l'inverse, Valentin Rongier est là depuis six ans, ce qui constitue tout de même un joli petit exploit. Le milieu de terrain estime qu'il est une figure historique du club.

«Durer à l’OM c’est difficile»

« Si je me considère comme une figure de l'histoire de l'OM ? Je pense que oui. Durer à l’OM c’est difficile. Les joueurs qui viennent ici s’en rendent compte. Quand on pense à ce qu’on fait des joueurs comme Steve (Mandanda) ou Dim’ (Payet), qui sont restés là des années… C’est en le faisant, qu’on se rend compte de l’exploit », a confié Valentin Rongier dans un entretien accordé à La Provence. Cap sur les 200 matchs désormais.

«Nous sommes peu à avoir duré aussi longtemps»

« Je suis très heureux de faire ma sixième saison au club, effectivement je fais partie des plus anciens. J’espère franchir la barre symbolique des 200 matches à l’OM. Nous sommes peu à avoir duré aussi longtemps à Marseille », a ajouté Valentin Rongier.