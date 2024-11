Affaire de viol : Le retour de Jegou réclamé au XV de France !

Jean de Teyssière

Cet été, deux internationaux français, Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été mis en examen pour viol aggravé en réunion suite à des événements survenus à Mendoza, en Argentine, après un test match contre les Pumas. Alors qu'ils attendent une décision de la justice argentine concernant une demande de non-lieu, Oscar Jegou a récemment fait son retour sur le terrain avec La Rochelle et ses coéquipiers militent pour un retour sous les couleurs du XV de France.

Jean-Marc Lhermet, vice-président de la Fédération française de rugby, a clairement indiqué que « tant qu'il n'y aura pas de non-lieu officiel, Hugo Auradou et Oscar Jegou ne joueront pas en équipe de France. » Les prochaines semaines seront donc cruciales pour Oscar Jegou, qui espère non seulement poursuivre sa carrière au plus haut niveau mais aussi voir son nom blanchi dans cette affaire qui ternit l'image du rugby français.

XV de France : «Pas de place pour les pleurnicheurs», énorme polémique avant les All Blacks ! https://t.co/uvlNPu8KLG pic.twitter.com/A0p6jiZdDs — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

«On est vraiment fiers de lui»

Le retour d'Oscar Jegou sur les terrains de Top 14 a été salué par ses coéquipiers et les supporters. Après avoir marqué un essai lors de son match contre le Stade Français, il a montré qu'il était prêt à revenir au plus haut niveau. Dillyn Leyds, capitaine de La Rochelle a en plus déclaré : « On est vraiment fiers de lui. Il a fait un super match. Même s’il a traversé des moments difficiles ces derniers mois, on a toujours été là pour lui. J’espère qu’il va continuer sur cette lancée. »

«Pas loin de retrouver l’équipe de France»

« Il est énorme. On est très fiers de lui. Il était dans le dur ces deux, trois derniers mois mais on était toujours derrière lui. Il doit être fier de sa performance. S'il continue comme ça, il ne va pas être loin de retrouver l'équipe de France, a ajouté le capitaine rochelais. Je l'espère pour lui. »