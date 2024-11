XV de France : Un succès historique face à la Nouvelle-Zélande !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, sur la pelouse du Stade de France, c’est donc le XV de France qui s’est imposé face à la Nouvelle-Zélande. Une défaite qui n’entend en rien l’historique exceptionnel des All Blacks face aux Bleus, eux qui ont remporté 46 rencontres. A côté de cela, il faut noter un match nul, mais aussi 15 victoires pour la France, qui reste d’ailleurs sur une succès de 3 succès consécutifs. Un fait très rare.

Pour le XV de France, la tournée automnale avait débuté avec une belle victoire face au Japon. Mais ce samedi, c’était un tout autre morceau qui était proposé à la bande à Antoine Dupont. En effet, c’est la Nouvelle-Zélande qui se dressait sur la route des Bleus. Cela n’aura clairement pas été simple pour les joueurs de Fabien Galthié, mais au terme d’un match de haut niveau et très accroché, c’est bien le XV de France qui l’a emporté face aux All Blacks, d’un tout petit point (30-29).

3 de suite pour le XV de France !

Dans son tête-à-tête avec le XV de France, la Nouvelle-Zélande reste donc bloquée à 46 succès. Historiquement, les All Blacks ont le dessus sur les Bleus, mais dernièrement, l’avantage est clairement aux Français. En effet, alors que le XV de France compte désormais 15 victoires contre la Nouvelle-Zélande, il y en a eu 3 lors des 3 dernières rencontres, ce samedi donc, le 8 septembre 2023 en ouverture de la Coupe du monde, et le 20 novembre 2021. Le match que viennent de remporter les coéquipiers d’Antoine Dupont permet donc que la série se poursuive avec donc 3 succès de suite. C’est historique, jamais les Bleus n’ont fait mieux que cela. Entre 1994 et 1995, on retrouve trace d’une série similaire, mais cela n’avait finalement pas été plus loin. A voir maintenant si le XV de France arrivera à faire le 4 à la suite…

« Trois fois les All Blacks sont venus, trois fois ils ont chuté »

Après la rencontre, Fabien Galthié a d’ailleurs été interrogé sur cette série de 3 victoires face à la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur du XV de France a alors répondu, rapporté par L’Equipe : « C'est écrit, c'est fait. Trois fois les All Blacks sont venus, trois fois ils ont chuté. Ce sont toujours des matches difficiles, mais on a réussi à les battre, c'est une grande satisfaction. Ces matches-là, c'est bien de les prendre ». Par ailleurs, concernant cette victoire face aux All Blacks, Galthié a également confié : « Cette victoire nous fait beaucoup de bien, surtout avec ce scénario pas idéal en début de match, notamment avec la blessure précoce de Tevita (Tatafu 7e), on a eu des problèmes en mêlée, en conquête, on perd des ballons, il y a une interception qui coûte un essai... Mais l'équipe a fait le dos rond, elle a été très forte dans les temps faibles. On a bien réglé les problèmes à la mi-temps et on a été très vite payé en deuxième période. C'était une joie et un plaisir partagés ».