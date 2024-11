Nouveau cauchemar pour une star du PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, la France affronte l'Italie à San Siro en Ligue des Nations avec un parfum de revanche et l’espoir de décrocher la première place du groupe. Bien que la Squadra azzurra sera à domicile, Gianluigi Donnarumma, ancien de l'AC Milan, pourrait de nouveau faire face aux sifflets des supporters, ravivant la controverse autour de son départ pour le PSG.

Deux mois après le succès de l’Italie sur la pelouse du Parc des Princes (1-3), l’équipe de France a l’occasion de prendre sa revanche ce dimanche soir à San Siro (Milan) et d’achever la phase de poules de la Ligue des Nations sur une bonne note après un triste nul contre Israël (0-0) jeudi. Français et Italiens sont d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, mais la première place du groupe est en jeu. Les Bleus doivent gagner par au moins deux buts d’écart pour finir en tête.

Des sifflets pour Donnarumma ?

L’Italie pourra compter sur ses supporters pour l’aider à vaincre la bande à Deschamps, mais Gianluigi Donnarumma bénéficiera-t-il du même appui ? Les supporters de l’AC Milan en veulent toujours au portier transalpin pour son départ libre à l’été 2021 et son arrivée au PSG. Il y a un an, lors du match entre Milan et le PSG, Donnarumma avait été accueilli par des sifflets et une pluie de billets « Dollarumma » pour signifier sa trahison. Le journaliste Matteo Cioffi estime que le protégé de Luis Enrique pourrait de nouveau être chahuté ce dimanche soir.

« Je ne serais pas étonné que le public se comporte de la même manière »

« J’étais au match, ce jour-là et je ne serais pas étonné que le public se comporte de la même manière, une partie à le siffler, une autre à l’applaudir, confie le correspondant en Italie de RFI, interrogé par Le Parisien. La seule différence, cette fois, c’est qu’il devrait y avoir moins de supporters de l’AC Milan, car aucun Italien du club ne figure dans la liste. Cela pourrait donc lui épargner un certain nombre de sifflets. » Pour ne pas arranger le cas de Gianluigi Donnarumma, la cage de l’équipe de France sera défendue par Mike Maignan, l’actuel portier de l’AC Milan.