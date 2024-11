«Un fantôme», Riolo charge un joueur du PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 22,5M€ pour arracher Fabian Ruiz au Napoli. A Paris depuis un peu plus de deux ans, l'international espagnol n'est toujours pas au niveau d'après Daniel Riolo. En effet, le journaliste français estime que Fabian Ruiz est « un fantôme » au PSG.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a jeté son dévolu sur Fabian Ruiz lors du mercato estival 2022. Pour faire plier la direction du Napoli, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a signé un chèque d'environ 22,5M€.

Riolo s'en prend à Ruiz

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo s'est livré sur le cas de Fabian Ruiz. D'après le journaliste de RMC Sport, le milieu de terrain espagnol est « un fantôme » au PSG.

«Avec le PSG c’est un fantôme»

« Fabian Ruiz avec l’Espagne, c’est un joueur de foot, avec le PSG c’est un fantôme. Dembélé, c’est toujours pareil. Le mec est capable d’éliminer n’importe qui, probablement l’un de ceux qui fait le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Asensio, ce n’est même pas qu’il a progressé, il a régressé tellement il n’existe plus », a déclaré Daniel Riolo.