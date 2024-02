Départ de Mbappé : Dégoûté, Luis Enrique contre-attaque ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine comme ce dernier l’aurait communiqué au président et à l’ensemble du club. Une annonce qui tombait juste au moment du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. De quoi fortement déplaire à Luis Enrique.

Le jeudi 15 février dernier, L’Équipe lâchait la bombe : au cours de la semaine en question, Kylian Mbappé se serait entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi. Au président du PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club lui a fait part de sa décision finale de ne pas prolonger son bail au Paris Saint-Germain et donc de plier bagage à la prochaine intersaison en tant qu’agent libre.

Luis Enrique n’a pas apprécié le timing de l’annonce

Un timing que Luis Enrique n’a pas du tout apprécié. D’après les informations de L’Équipe , l’entraîneur du PSG n’aurait tout bonnement pas trouvé normal que une annonce si importante soit faite en plein milieu de la saison. Et surtout, au moment où les rendez-vous sportifs les plus importants de l’exercice sont en cours pour le Paris Saint-Germain. Une rencontre entre Enrique et Kylian Mbappé aurait même eu lieu la semaine dernière.

«C'est très simple, tôt ou tard, quand ça arrivera on doit s'habituer à jouer sans Kylian»