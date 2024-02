L’ASSE loupe un gros coup au mercato, le FC Nantes jubile

Thibault Morlain

A 26 ans, Mostafa Mohamed fait aujourd’hui les beaux jours du FC Nantes. Le buteur égyptien est arrivé en 2022 chez les Canaris, débarquant en provenance de Galatasaray. Mais voilà que la carrière de Mohamed aurait pu être bien différente. Un club français peut avoir certains regrets et c’est l’ASSE qui a loupé le coche. Un transfert manqué sur lequel est revenu le principal intéressé.

En 2021, Mostafa Mohamed a quitté son Egypte natale et son club de Zamalek, prenant alors la direction de Galatasaray. L’Egyptien a ainsi posé ses valises dans la capitale turque, mais à l’époque, il aurait très bien pu s’engager avec l’ASSE. En effet, les Verts faisaient le forcing pour s’offrir les services de Mostafa Mohamed. En vain.

« Je pouvais aller à Saint-Etienne, c'était une plus grande opportunité »

A l’occasion d’un entretien avec Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1 , Mostafa Mohamed est revenu sur cet épisode de son rendez-vous manqué avec l’ASSE. L’actuel buteur du FC Nantes a alors expliqué : « Saint-Etienne et Galatasaray discutaient en même temps avec moi. Je pouvais aller à Saint-Etienne, c'était une plus grande opportunité, et une somme plus importante, mais le Galatasaray s'est mis d'accord avec Zamalek. Mais, l'expérience a tout de même été positive pour moi honnêtement ».

