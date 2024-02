Mbappé : Le vestiaire du Real Madrid lâche un gros appel du pied

Thibault Morlain

Après tant d'échecs, le Real Madrid s'apprêterait enfin à mettre la main sur Kylian Mbappé. Malgré ce qui est arrivé en 2022 et le choix du Français de prolonger au PSG, il serait toujours très attendu chez les Merengue. Le vestiaire de Carlo Ancelotti attend déjà Mbappé les bras ouverts et les derniers propos d'Eduardo Camavinga le prouvent très bien.

Cet été, Kylian Mbappé est donc attendu au Real Madrid, où il va ainsi intégrer le vestiaire de Carlo Ancelotti. L'actuel joueur du PSG rejoindra Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham et l'intégration ne devrait pas trop être un problème. En effet, la langue ne sera pas un obstacle, Mbappé parlant très bien espagnol. De plus, l'international français pourra également compter sur la présence de compatriotes pour faciliter son acclimatation au Real Madrid.



La sortie de Camavinga qui en dit long sur Mbappé...

Avec Kylian Mbappé, cela pourrait donc faire un Français de plus dans le vestiaire du Real Madrid, où on peut déjà retrouver Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Et ça, l'ancien joueur de Rennes ne dit clairement pas non. En effet, pour les médias du Real Madrid, Camavinga a lâché une phrase qui n'est clairement pas passée inaperçue et le lien avec Mbappé a immédiatement été fait : « Le fait qu'il y ait toujours eu un joueur français au Real Madrid montre combien il y a de bons joueurs français. J'espère que nous pourrions bientôt en avoir d'autres ici avec nous (rires) ».

« Je serais très heureux s'il devait venir »