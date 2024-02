OM : Le terrible constat du vestiaire sur Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent lors du barrage aller de Ligue Europa jeudi dernier, Gennaro Gattuso espérait certainement diriger son équipe au Vélodrome. Mais la direction de l'OM en a décidé autrement. Lundi dernier, le technicien italien s'est vu signifier son départ par Pablo Longoria. Sans lui, le club marseillais a obtenu sa qualification en battant le Shakhtar Donetsk. Quentin Merlin lui a dédié cette victoire.

L'OM a vécu une semaine mouvementée. Après la défaite face à Brest dimanche dernier (1-0), Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions, remplacé par Jean-Louis Gasset. Le technicien de 70 ans a dirigé sa première rencontre ce jeudi à l'occasion du barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk (3-1). Une rencontre remportée par l'OM, qui défiera au prochain tour le Villarreal de Marcelino.

OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé ! https://t.co/0a9gIg7dRk pic.twitter.com/LMV2SSTJDU — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

L'hommage de Merlin à Gattuso

Titularisé, Quentin Merlin est revenu sur ce changement et a tiré un terrible constat. « Malheureusement, ça n'a pas bien marché quand il était là » a confié la recrue hivernale, qui a tout de même tenu à lui rendre hommage. « Gattuso a aussi donné l'âme à cette équipe, le caractère, la solidarité. Je pense que ça nous tenait à cœur de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et c'est sur le terrain qu'on a voulu le remercier, donc un grand merci » a-t-il confié en zone mixte.

Des débuts prometteurs pour Gasset