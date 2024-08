Real Madrid, Barcelone… Le PSG habitué aux chocs en Ligue des Champions

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que les championnats européens ont repris leurs droits, d’ici peu, on va pouvoir à nouveau entendre résonner une musique appréciée des fans de football, celle de la Ligue des Champions. En attendant le début de la compétition, c’est ce jeudi que le tirage au sort de la première phase sera effectué. Le PSG connaitra ainsi son sort et alors que du lourd devrait attendre le club de la capitale, il est quelque peu habitué ces dernières années.

Sans Kylian Mbappé désormais, le PSG a tout de même réussi un début de saison XXL avec deux victoires en deux matchs de Ligue 1 et surtout 10 buts marqués. Mais on le sait, c’est surtout en Ligue des Champions que le club de la capitale sera jugé. La saison dernière, le groupe de Luis Enrique avait échoué aux portes de la finale et bien évidemment, l’objectif sera de faire mieux cette fois et pourquoi enfin remporter cette première Ligue des Champions tant espérée par le Qatar. Mais pour cela, il va d’abord falloir se sortir la première phase de la nouvelle version de la Coupe d’Europe.

Quels adversaires pour le PSG en Ligue des Champions ?

Cette année, la Ligue des Champions fait peau neuve et le fonctionnement évolue. Les poules de 4 sont désormais terminées, place maintenant à une grande ligue regroupant 36 équipes où chaque formation aura 8 matchs à jouer face à 8 adversaires différents, 2 du chapeau 1, 2 du chapeau 2, 2 du chapeau 3 et 2 du chapeau 4. Alors que le PSG se trouve dans le chapeau 1, cela annonce du lourd pour le club de la capitale. En effet, le groupe de Luis Enrique aura donc deux chocs face aux clubs du chapeau 1 où on retrouve : Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelone. Mais attention également au chapeau 2 avec le Bayer Leverkusen, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame, la Juventus, Arsenal ou encore le Milan AC.

Le PSG a l’habitude des chocs

Ça devrait donc être corsé d’entrée pour le PSG en Ligue des Champions. Mais le club de la capitale commence à en avoir l’habitude. En effet, ces dernières années, Paris a souvent eu droit à au moins un choc dès les poules. Il y a eu le Milan AC la saison dernière, la Juventus en 2022-2023, Manchester City en 2021-2022, Manchester United en 2020-2021, le Real Madrid en 2019-2020 et 2015-2016, Liverpool et Naples en 2018-2019, le Bayern Munich en 2017-2018, Arsenal en 2016-2017 ou encore le FC Barcelone en 2014-2015.