OM : Bielsa lui a fait vivre un calvaire, il déballe tout

Marcelo Bielsa ne sera resté qu'une saison à l'OM, mais il aura marqué les esprits. Nombreux sont les joueurs qui se souviennent de ses séances imprévisibles, qui n'ont pas toujours fait l'unanimité dans le vestiaire. Membre du club marseillais durant cette période, Romain Alessandrini a mal vécu cette période. Il raconte.

Près de six ans après son départ de l’OM, Marcelo Bielsa a conservé une image valorisante à Marseille. Idolâtré par les supporters, le technicien argentin a fait énormément parler de lui. En interne, certains joueurs avaient du mal avec sa méthode et ses entraînements au cours desquels le ballon ne sortait pas des filets. Membre de l’OM, Gaël Andonian est revenu sur le passage de Bielsa dans le vestiaire.

Bielsa ne laissait pas indifférent

« On a été surpris parce qu’après la préparation, qui n’était pas très académique, on se demandait si on allait durer pendant les matches parce que l’on faisait très peu de courses. Il n’y avait pas de conservation de balles, on hallucinait. Mais on a été étonné du résultat, ça a été un rouleau-compresseur, on roulait sur les équipes. C’est ce jeu de football total qui régalait les gens » avait confié l’ancien minot.

« C’était complexe et pesant »

Ancien de l’OM, Romain Alessandrini garde lui un mauvais souvenir de Bielsa. « Ça reste ce que j’ai vécu de l'intérieur, ça ne regarde que moi. C’était un coach exceptionnel, mais je n’ai pas eu la relation que j’aurais aimé avoir avec lui. Beaucoup ont fait profil bas, mais ils n’en pensaient pas moins. Ça a été beau à voir jouer, mais pendant combien de temps ? Les entraînements étaient un calvaire. La semaine était longue. On touchait rarement le ballon, c’était beaucoup de tactique, de coups de pied arrêtés. Il n’y avait pas trop de communication, c’était complexe et pesant. Et encore plus pour ceux qui ne jouaient pas » a–t-il déclaré sur le plateau de Football Club Marseille.