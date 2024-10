Le PSG accorde un privilège improbable à Luis Enrique !

Amadou Diawara

Arrivé il y a un peu plus d'un an au PSG, Luis Enrique a aujourd'hui les pleins pouvoirs sportifs. Ayant beaucoup de poids en interne, le coach parisien a vu sa direction lui accorder un privilège XXL. Si les hautes sphères du PSG ont une méfiance envers les médias, ils ont tout de même autorisé une télévision espagnole à suivre Luis Enrique au quotidien, et ce, pour réaliser un documentaire.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Luis Enrique. Ayant signé un contrat de deux saisons à Paris, le coach espagnol a aujourd'hui les pleins pouvoirs sportifs, comme indiqué par L'Equipe.

La télé espagnole a suivi Luis Enrique au quotidien

Alors qu'il a un gros poids au PSG, Luis Enrique a vu sa direction lui faire une énorme faveur. Ayant une défiance pour les médias, les hautes sphères parisiennes ont tout de même autorisé la télévision espagnole Movistar + à suivre leur coach au quotidien, et ce, dans le but de réaliser un documentaire. Les bénéfices étant reversés à la fondation de Luis Enrique, créée après le décès de sa fille.

Le PSG a une défiance envers les médias

D'après les indiscrétions de L'Equipe, ce passe-droit du PSG illustre la toute-puissance de Luis Enrique en interne. Reste à savoir si l'ancien coach du FC Barcelone sera toujours sur le banc parisien la saison prochaine. Pour rappel, Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin.