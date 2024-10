Mercato - PSG : Un coach de légende disponible pour remplacer Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'avenir de Luis Enrique fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreuses interrogations étant donné qu'il arrivera en fin de contrat avec le PSG en fin de saison, un changement d'entraîneur semble plausible. Et Pep Guardiola, qui arrive lui aussi au terme de son engagement avec Manchester City, a évoqué son avenir très incertain...

Faut-il se préparer à un changement d'entraîneur l'été prochain au PSG ? Luis Enrique peine à convaincre entre ses résultats irréguliers, le jeu proposé depuis le début de la saison ainsi que sa communication qui fait polémique. De plus, le technicien espagnol est sous contrat jusqu'en juin 2025, et rien ne peut garantir à ce jour qu'il sera prolongé d'ici cette échéance. Mais en cas de départ de Luis Enrique, le PSG pourrait tenter un énorme coup sur le marché des entraîneurs.

Guardiola bientôt disponible ?

Pep Guardiola, qui officie sur le banc de Manchester City depuis 2016, arrivera en fin de contrat avec le club anglais à l'issue de la saison. Interrogé dans l’émission italienne Che Tempo Che Fa, l'emblématique coach espagnol a jeté un froid sur son avenir avec les Citizens : « Nous verrons. J’ai toujours besoin de réfléchir et décider ce que je veux faire. Je suis un peu fatigué parfois. On est tous fatigués de ce qu'on fait, mais au final on aime ça », confie Guardiola.

« Je n'ai rien décidé »

« Candidat pour être sélectionneur de l’Angleterre ? Ce n’est pas vrai. Je suis le manager de Manchester City, je n’ai rien décidé. Tout peut arriver donc je ne sais pas », poursuit Pep Guardiola, qui semble donc ouverte à toutes les options pour son avenir. Et nul ne doute que si le PSG se positionne, il aura de solides arguments à faire valoir aux yeux de Guardiola.