Mercato : Signé par le clan Mbappé, il a dit non au PSG !

Nouveau membre du Stade Malherbe de Caen, détenu en majorité par l'entourage de Kylian Mbappé, Yann M'Vila a passé en revue sa carrière lors d'un entretien accordé à la presse régionale, notamment ses débuts à Rennes. Le milieu de terrain avait été détecté par de nombreuses équipes comme le PSG. Mais le projet breton l'avait convaincu.

Agé de 34 ans, Yann M’VIla vit les derniers moments d’une carrière loin d’être linéaire. Promis aux plus grandes équipes de la planète au moment de ses débuts, le milieu de terrain est passé par plusieurs phases, notamment de dépression. Mais le joueur a su se relever, et c’est en Ligue 2, au Stade Malherbe de Caen, qu’il a décidé de vibrer, peut-être pour la dernière fois.

M'Vila avait choisi Rennes

Dans un entretien à Ouest-France, M’Vila a fait le bilan de sa carrière débutée à Rennes. Comme indiqué par L’Equipe, l’ancien international français avait opté pour le projet breton aux dépens d’autres équipes comme Lille, Lens ou encore le PSG. Mais le joueur n’a pu vraiment profiter de cette formation bretonne.

M'Vila évoque sa relation conflictuelle avec son mère

« Mes premières paies, mon père avait procuration. Si j'étais payé le 5 du mois et que j'allais au distributeur le 6 ou le 7, il n'y avait déjà plus rien. Mon père prenait tout. J'ai eu des moments très difficiles avec mon père. Je devais aller à 00h01 au distributeur, quand la paie tombe, pour retirer mon argent et pouvoir aider ma mère » a déclaré M’Vila ce dimanche.