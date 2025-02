PSG : La «faute professionnelle» à Paris qui ne passe pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a infligé une lourde défaite à Brest lors du barrage retour de Ligue des champions au Parc des Princes (7-0). Malgré un parcours remarquable dans la compétition, les Brestois quittent la compétition avec amertume, Pierre Lees-Melou évoquant une prestation proche de la « faute professionnelle ».

Il n’y a pas eu de miracle au Parc des Princes pour les Brestois, mais plutôt un cauchemar. Après leur défaite à l’aller (3-0), les hommes d’Eric Roy ont sombré dans la capitale lors du barrage retour face au PSG (7-0), un claque qui vient conclure un joli parcours en Ligue des champions. Interrogé par Canal+, Pierre Lees-Melou n’a pas caché son amertume.

« Un peu honteux »

« On savait que c’était mission impossible, mais on voulait montrer du caractère, un peu d’honneur et sortir par la grande porte. On a été très décevant, voire un peu honteux, estime le joueur de Brest. 7-0, c’est trop lourd. Paris c’est une grosse équipe. Je ne suis pas rancunier, je leur souhaite d’aller au bout, mais 7-0 c’est limite une faute professionnelle ».

« C’est lourd à assumer »

« Leur qualification est méritée, mais 10-0 sur les deux matchs, c’est lourd à assumer, poursuit Lees-Melou. Il ne faut pas tout gommer, mais c’est décevant de sortir par la petite porte. Il ne faut pas effacer notre parcours, personne ne misait sur nous. C’était déjà beau de se qualifier. On aura cette petite part d’amertume ».