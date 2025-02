Luis Enrique - PSG : Une discussion est révélée !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG n’avait pas hésité à miser 50M€ pour s’offrir Désiré Doué, qui réalisait de très belles choses du côté de Rennes. Le milieu offensif a eu du mal à lancer son aventure parisienne, mais il semble aujourd’hui pleinement épanoui. Une réussite que le Français doit en partie à Luis Enrique qui a eu une discussion avec lui en début de saison.

Au fur et à mesure de la saison, l’attaque du PSG semble clairement monter en régime. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui a été repositionné dans l’axe par Luis Enrique et qui collectionne les buts. Mais d’autres Parisiens semblent s’être mis au niveau également par rapport au début de saison, comme Désiré Doué.

Désiré Doué a élevé son niveau au PSG

L’été dernier, le PSG avait décidé de miser 50M€ sur Désiré Doué. Au début, l’ancien Rennais a eu un peu de mal à se montrer à son avantage et il a dû se mettre au niveau d’un club comme le champion de France. Mais aujourd’hui, la greffe entre la formation parisienne et le milieu offensif semble avoir pris. Le joueur de 19 ans est beaucoup plus réaliste et Luis Enrique n’hésite pas à lui faire de plus en plus confiance. Au total, Doué a pour le moment déjà inscrit cinq buts et délivré neuf passes décisives en seulement 1614 minutes de jeu.

Luis Enrique a eu une discussion avec Doué

Si Désiré Doué se montre aujourd’hui si performant avec le PSG, c’est peut-être en grande partie grâce à Luis Enrique. D’après les informations de L’Équipe, le coach espagnol a eu une discussion plus tôt dans la saison avec son milieu offensif. Le technicien parisien souhaitait que la qualité technique du Français lui serve à devenir plus efficace et qu’il simplifie son jeu comme Vitinha, par exemple. Visiblement, Doué a donc écouté les conseils de son entraîneur et grand bien lui a pris.