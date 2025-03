L'OM a un gros problème d'argent !

Amadou Diawara

Ces dernières années, l'OM ne lésine pas sur les moyens pour étoffer son effectif. D'ailleurs, le club phocéen s'est offert seize joueurs au total pour cette saison : douze durant l'été et quatre cet hiver. Mais à en croire Dominique Sévérac, l'OM utilise très mal son argent.

Lors des dernières années, l'OM a révolutionné son effectif à plusieurs reprises. En effet, le club phocéen a pour habitude de faire une refonte complète de son groupe régulièrement. Une stratégie qui ne fonctionne pas vraiment, puisque le club phocéen n'a encore rien gagné depuis le rachat de Frank McCourt et le lancement de l'« OM Champions' Project ».

Sévérac tacle le recrutement de l'OM

Pour cette saison 2024-2025, l'OM de Pablo Longoria a frappé un grand coup sur le marché. En effet, le club olympien a recruté seize joueurs au total, douze l'été dernier, et quatre cet hiver. On peut notamment citer les arrivées d'Ismaël Bennacer, d'Amine Gouiri, de Luiz Felipe Ramos et d'Amar Dedić lors de la dernière fenêtre de transferts. Cependant, comme l'a laissé entendre Dominique Sévérac, l'OM n'a pas du tout fait les bons investissements.

«Ces clubs puissants dépensent mal leur argent»

« Est-ce que le problème récurrent du PSG n’est pas de jouer dans un championnat où il n’a pas assez d’adversité ? En résumé, le club n’a-t-il pas besoin de Sparring-partners à la hauteur ? Il me semble que le match d'hier (mercredi) a réglé le débat de la Ligue 1. On peut évoluer dans le championnat de France et être la meilleure équipe d'Europe. Ce n'est pas un frein. De toute façon, 1. Paris n'a pas le choix et continuera de jouer en L1. 2. Ce n'est pas la faute du PSG si les autres équipes de Ligue 1 ne sont pas assez fortes. C'est le problème de Monaco, Marseille, Lyon, ces clubs puissants qui dépensent mal leur argent », a déclaré Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, lors d'une série de questions-réponses avec des internautes.