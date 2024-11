Mercato : «Des grands joueurs» sont annoncés au Paris FC

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Administrateur de la marque de luxe LVMH, Antoine Arnault va porter une nouvelle casquette. Dans les prochains jours, l'homme d'affaires devrait prendre le contrôle du Paris FC. Ce mercredi, il a tenu une conférence de presse, il a tenu une conférence de presse pour détailler son projet et évoquer sa politique de recrutement. Mais son discours n'a pas convaincu Eric Di Méco.

Le Paris FC devrait bientôt devenir trop petit pour la Ligue 2. Sa puissance financière va considérablement augmenter après la passation de pouvoir entre Pierre-Ferracci et Antoine Arnault. Administrateur de LVMH, l’homme d’affaires devrait détenir 52 % des parts du club via sa structure Agache. Le deal devrait être acté dans les prochains jours, ce qui offre un timing parfait en ce qui concerne le recrutement. En effet, le prochain mercato approche et le Paris FC pourrait avertir la concurrence en procédant à une session ambitieuse.

Arnault mise sur les jeunes

Mais face aux journalistes présents à Orly, Antoine Arnault s’est montré précautionneux. « En janvier, il y aura quelques petites retouches, comme d'habitude. Mais pas de bouleversements. Ce serait dommageable pour l'équipe et pour le club de transformer l'effectif qui a donné satisfaction. Il y a une forme de continuité depuis trois mercatos, et dans le quatrième on va être très prudents » a-t-il confié, avant d’en dire plus sur son projet sportif.

Di Méco ne le croit pas

Dans un premier temps, il ne sera pas question d’imiter le PSG en misant sur des stars planétaires. L’accent devrait être mis sur les jeunes et la formation. « L'idée est de former des jeunes, après, si un ancien formé au club veut venir former l'ossature du club, pourquoi pas. C'est une possibilité, mais pas la stratégie de base du groupe » a lâché Arnault. Mais pour Eric Di Méco, le Paris FC pourrait changer sa ligne de conduite en cas de montée en Ligue 1. « Ils vont vouloir avoir des grands joueurs rapidement » a déclaré l’ancien joueur de l’OM sur RMC.