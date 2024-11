PSG : L’énorme indice de Luis Enrique sur le transfert d’un buteur

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Ligue des champions, le PSG connaît un gros problème de finition qui coûte très cher en terme de résultats. Par conséquent, l’idée de recruter un nouvel avant-centre a circulé et la piste menant à Viktor Gyökeres est évoquée. Cependant, Luis Enrique a assuré que le PSG ne ferait pas de folie cet hiver, ce qui semble d’ores-et-déjà clore ce dossier.

Alors que le PSG connaît d'importants soucis de finition, l'hypothèse de recruter un buteur cet hiver fait son chemin. Dans cette optique, la piste menant à Viktor Gyökeres serait étudiée, mais le Sporting CP sera intransigeants en janvier, réclamant 100M€, soit le montant de sa clause libératoire. Une somme très importante qui semble dissuasive. D'autant plus que Luis Enrique assure que le PSG ne dépensera pas de grosses sommes cet hiver.

«On ne va pas payer des prix exorbitants»

« Je ne me plains jamais des joueurs que je n’ai pas, des blessés. Non, je n’ai pas de manque de joueur. Avec le nouveau marché qui arrive, il y a des joueurs que l’on n’a pas pu faire venir. Des joueurs voulaient venir mais leurs clubs ne les ont pas libérés. Ou ils avaient un prix élevé. On ne va pas payer des prix exorbitants. On va développer au mieux l’équipe que l’on a. Il manque de l’efficacité en Ligue des champions. On doit se débloquer dans cette compétition. Ce n’est pas en appuyant sur un bouton on ou off, ça ne marche pas comme ça. Il y a un blocage, oui. On va se débloquer oui mais quand ? La Ligue des champions est difficile mais nous avons des solutions. Il faut accepter la situation et on va essayer de régler le problème avec notre effectif », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’évoquer son choix d’utiliser un faux-neuf plutôt qu’un buteur.

«Nous serons positifs et optimistes pour nous améliorer en Ligue des champions»

« Je pourrais défendre l’idée du faux 9. Je pourrais dire ce qu’est un numéro 9. Ce sont mes décisions. Je cherche le meilleur pour mon équipe. Ce que je pense n’est pas influencé par l’extérieur, la presse, les critiques. On critique quand il n’y a pas de but. C’est classique. On met des joueurs parce qu’on estime que ce sont les meilleurs (…) Des doutes, non. Je dirais plutôt un excès de responsabilités. De ce que je vois et je ressens. Par rapport à la saison dernière, on a l’impression que c’est un autre monde, la Ligue des champions. Nous sommes l’une des meilleures équipes mais nous ne sommes pas favoris de la Ligue des champions. Nous serons positifs et optimistes pour nous améliorer en Ligue des champions. J’espère lors du prochain match », ajoute Luis Enrique.