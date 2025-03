Adrien Rabiot tacle le PSG, la sortie qui va rendre fou les Parisiens

La rédaction

Parti du PSG dans un climat tendu, Adrien Rabiot ne manque pas une occasion d’évoquer son passé parisien avec amertume. Dans un entretien accordé à DAZN, il a souligné l’amour qu’il reçoit à l’OM, contrastant avec son expérience au PSG. Devenu un cadre de l’équipe marseillaise, l'international français brille dans un rôle plus offensif, avec déjà six buts cette saison.

Alors que son départ du PSG a été houleux, l’international français, après un passage de cinq ans à la Juventus, a finalement rejoint le rival historique : l’OM. Une signature qui a quelque peu irrité les supporters parisiens. À son arrivée à Marseille, Rabiot s’était confié à Téléfoot pour clarifier certaines choses :

«Je ne vais pas vous mentir, moi, quand j’étais au PSG (entre 2010 et 2019), on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeaux, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Lors de ma dernière saison, quand j’étais mis à l’écart, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là.»

Rabiot amoureux de l’OM

Adrien Rabiot en a remis une couche sur DAZN. Interrogé par Benoît Cheyrou, le milieu de terrain a fait une véritable déclaration d’amour à son club :

«Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire. On en parle souvent avec Mehdi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : "Cet amour-là que l’on te donne ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver ailleurs, si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ?" Et c’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur.»

La belle histoire d’amour

Arrivé en rockstar à l’OM, Adrien Rabiot a rapidement montré l’étendue de son talent en s’imposant comme un titulaire indiscutable. Repositionné plus haut qu’à son habitude, le milieu de terrain français occupe un rôle plus offensif que dans ses anciennes équipes. Avec six buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, il est l’un des joueurs les plus décisifs de l’OM cette saison, derrière Luis Henrique et Mason Greenwood.