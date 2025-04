Mbappé se fait clasher après le fiasco !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé à la présidence du SM Caen par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital en 2024, Kylian Mbappé a vu le club normand être relégué en national ce vendredi soir. Un véritable fiasco pour ce club historique. D’ailleurs, sur place, certaines personnalités n’ont pas hésité à charger l’attaquant du Real Madrid pour sa responsabilité dans cet échec.

Rien ne va pour Kylian Mbappé. Éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions par Arsenal cette semaine, l’attaquant français ne remportera ni la C1, ni le Ballon d’Or cette saison. Un véritable échec pour celui qui avait quitté le PSG pour le Real Madrid dans cette optique l’été dernier. Mais en plus de galérer sur le terrain, Kylian Mbappé a connu un gros échec en termes d’investissement.

« Le clan Mbappé, arrivé tardivement, a sa part de responsabilité dans cet échec »

Arrivé à la tête du SM Caen en 2024 par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital, Kylian Mbappé a vu son club être relégué en national à l’issue de la défaite (0-3) concédée ce vendredi soir face à Martigues. Pour Christophe Vaucelle, le président-fondateur du Malherbe Normandy Kop, le clan Mbappé est en partie responsable de ce fiasco : « Le clan Mbappé, arrivé tardivement, a sa part de responsabilité dans cet échec », confie ce dernier à l’AFP.

« Ça me tue de voir ce club descendre »

Entraîneur historique du club caennais, Patrice Garande a également grondé. « A un moment donné, on en est là. Parce que quand on ne travaille pas, ou qu’on travaille mal, et qu’on fait croire que, à l'arrivée, c'est un club qui coule. Et c’est un club qui est d’une importance, pour la ville, pour les gens. Ça me tue de voir ce club descendre. Ce n’est pas honteux sportivement, c’est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c’est ça qui me met en colère. Moi je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là », a lâché ce dernier, relayé par RMC.