PSG : Il annonce une folie, c’est du jamais-vu

Alexis Brunet

La fin de saison est pleine d’enjeux pour le PSG. Le club de la capitale espère mettre la main sur deux nouveaux trophées, la Coupe de France et la Ligue des champions. Les Parisiens veulent aussi terminer la saison invaincus, comme l’a affirmé Lucas Hernandez, ce qui serait du jamais-vu en Ligue 1.

Après sa défaite face à Aston Villa en Ligue des champions mardi soir (3-2), le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 ce samedi face au Havre. Cette fois-ci, les Parisiens se sont imposés, avec à la clé une victoire 2-1 grâce à des buts de Désiré Doué et de Gonçalo Ramos.

Le PSG veut rester invaincu

Après la rencontre, Lucas Hernandez s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Le défenseur parisien semblait satisfait de la victoire, mais ce dernier espère surtout que son équipe arrivera à finir le championnat invaincu, ce qui serait du jamais-vu. « Il n’y a jamais de matches faciles, surtout contre des équipes qui ont des choses à jouer. C’est bien que tous les joueurs donnent le maximum, c’est la force de notre équipe cette saison. Il nous reste le plus important à jouer. On a un super groupe avec tous les joueurs qui peuvent faire la différence. On espère être invincibles jusqu’au bout cette saison. »

Encore cinq matches en Ligue 1

Il reste très précisément cinq rencontres de Ligue 1 à disputer pour le PSG. Les joueurs de Luis Enrique défieront Nantes, Nice, Strasbourg, Montpellier et l’AJ Auxerre, avec au bout, peut-être, un nouvel exploit.