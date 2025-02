Ithurburu : «J'étais avec Boris», la relation secrète avec Diaw

Amadou Diawara

Si son amour pour le rugby est connu de tous, Isabelle Ithurburu est également une férue de basket. D'ailleurs, elle est proche d'un certain Boris Diaw. En effet, la journaliste française a avoué qu'elle était ami avec l'ancien joueur des Spurs et de l'équipe de France, qu'elle a rencontré lors de ses études.

Journaliste chez TF1, Isabelle Ithurburu présente l'émission 50 minutes Inside à la place de Nikos Aliagas. Avant de rejoindre la première chaine nationale, la journaliste de 41 ans travaillait pour Canal +.

Ithurburu était en classe avec Diaw

Avec Canal +, Isabelle Ithurburu était spécialisée dans le sport, surtout dans le rugby. En effet, elle a débuté en bord terrain pour les matchs de Top 14, avant de présenter le Canal Rugby Club. Si Isabelle Ithurburu officie toujours pour de grands événements rugby, et ce, lorsqu'ils sont diffusés sur TF1, elle a eu un attrait particulier pour le basket dans sa jeunesse.

«On est devenus amis»

Lors d'un entretien accordé à l’émission Salon VIP sur BeIN Sports, Isabelle Ithurburu s'est livré sur son amour pour le basket lors de ses études, avant de révéler qu'elle était proche de Boris Diaw, ancien international français et pensionnaire de Pau-Orthez. « C’était les belles années de Pau-Orthez et j’ai eu la chance d’avoir l’âge pour aller voir Boris Diaw, les frères Pietrus. J’ai fait une année de Fac avant de changer d’avis et j’étais en classe avec Boris en filière anglais. Moi, je voulais faire prof d’anglais, mais j’ai vite compris que c’était la filière de tous ceux qui ne savaient pas quoi faire. J’avais tous les sportifs professionnels, les rugbymen, les basketteurs. C’était cool car on est devenus amis. Je l’ai suivi après et son parcours est incroyable. A cette époque, le basket français, c’était fou, avant qu’ils partent tous en NBA », a déclaré la journaliste de TF1.